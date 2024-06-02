Zelenskiy'den Barış Zirvesi çıkışı: Çin, katılımı düşürmeye çabalıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Singapur’da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Zirvesi’nde konuştu. Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım yapılması çağrısında bulunan Zelenskiy, dünya liderlerini İsviçre’de 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Barış Zirvesi’ne davet etti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden’ı kastederek, “Bazı dünya liderlerinin barış zirvesine katılımlarını henüz teyit etmemeleri bizi hayal kırıklığına uğrattı” dedi. Zelenskiy, zirveye 100’den fazla ülke ve kuruluşun kayıt yaptırdığını da sözlerine ekledi.

Çin’in, Rusya’nın davet edilmemesi nedeniyle zirveyi sabote etmeye çalıştığını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Çin maalesef bugün ülkelerin barış zirvesine gelmesini engellemek için yoğun çaba sarf ediyor” diye konuştu.

Zelenskiy, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Zelenskiy, Shangri-La Diyaloğu çerçevesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından“çok iyi bir görüşme oldu” açıklaması yapan Zelenskiy, “Ülkemizin savunma ihtiyaçları, Ukrayna’nın hava savunma sisteminin güçlendirilmesi, F-16 koalisyonu ve ikili bir güvenlik anlaşmasının hazırlanması konuları ele alındı” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder ise, “Austin Rus saldırganlığı karşısında ABD’nin Ukrayna’ya verdiği sarsılmaz desteği yineledi ve Ukrayna’nın özgürlüğünü savunmasına yardımcı olmak üzere 50’den fazla ülkeden oluşan bir koalisyonun güçlü desteğini sürdürme kararlılığını teyit etti” dedi.