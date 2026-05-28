Zengin ailelerin yatırım stratejisi değişiyor: Dolar endişesi büyüyor

Dünyanın en varlıklı aileleri, yatırım portföylerindeki ABD doları ağırlığını yeniden değerlendiriyor. UBS’in yayımladığı 2026 Küresel Aile Ofisi Raporu’na göre, artan jeopolitik belirsizlikler ve küresel ölçekte büyüyen kamu borçları, zengin ailelerin risk algısını önemli ölçüde değiştirdi. Raporda, aile ofislerinin artık daha dengeli ve çeşitlendirilmiş varlık dağılımlarına yöneldiği, özellikle dolar bazlı yatırımlarda temkinli bir yaklaşımın öne çıktığı belirtildi. İsviçreli bankanın araştırmasına katılan aile ofislerinin yaklaşık üçte ikisi, doların rezerv para birimi olarak güveninin yıl içinde zayıflamasını bekliyor.

Küresel servet yönetiminde dolar endişesi büyüyor

UBS’in anketi ocak ayı ile mart sonu arasında gerçekleştirildi. Bu dönem, doların birçok para birimi karşısında yeniden güç kazanmaya başlamasından önceye denk geldi.

UBS stratejisti Maximilian Kunkel’e göre, anket öncesindeki bir yılda doların değer kaybetmesi, birçok aile ofisinin portföylerini yeniden değerlendirmesine yol açtı. Rapora göre aile ofislerinin neredeyse yarısı, farklı varlık sınıflarında ABD dolarına aşırı maruz kaldıkları sonucuna vardı.

Aile ofisleri ABD odaklı portföylerini gözden geçiriyor

Dolar cinsinden varlıklara maruziyeti azaltma planları, daha geniş bir portföy dönüşümüne işaret ediyor.

UBS’e göre aile ofisleri, ABD merkezli portföy yapılarını yeniden değerlendiriyor. Bu kapsamda gelişmekte olan piyasa hisseleri ve altyapı yatırımlarına ağırlık verilmesi planlanırken, gayrimenkul varlıklarının azaltılması öngörülüyor.

Yatırımcılar ABD dışındaki piyasalara yöneliyor

UBS yöneticisi Benjamin Cavalli, aile ofislerinin ilk kez Asya Pasifik’te ve belirli ölçüde Batı Avrupa’da pozisyon artırmak istediğini gördüklerini söyledi.

Cavalli, bu eğilimin ağırlıklı olarak ABD dışındaki aile ofislerini etkilediğini belirtti.

Bununla birlikte, dolar dışına yönelme hareketinin çok sınırlı bir bölümünün ABD merkezli aile ofislerinden de geldiğine dair işaretler bulunduğunu ifade etti.

Küresel çatışmalar servet yönetimini yeniden şekillendiriyor

UBS raporuna göre jeopolitik çatışmalar, aile ofisleri için açık ara en önemli endişe başlığı haline geldi.

Bu durum, aile ofislerini yalnızca varlık dağılımını değiştirmeye değil, aynı zamanda operasyonlarını farklı ülke ve yargı bölgelerine yaymaya da yöneltiyor.

UBS, bu yaklaşımı “multishoring” olarak tanımlıyor. Multishoring, aile ofisi faaliyetlerinin birden fazla ülkede ve farklı yasal yapılarda konumlandırılması anlamına geliyor.

Zengin aileler jeopolitik risklere karşı pozisyon alıyor

UBS’in raporu, dünya genelinde 307 aile ofisiyle yapılan ankete dayanıyor. Araştırmaya katılan ailelerin ortalama net serveti 2,7 milyar dolar olarak açıklandı.

Rapor, ultra zengin ailelerin yatırım stratejilerinde dolar ağırlığını azaltma, coğrafi çeşitlendirmeyi artırma ve jeopolitik risklere karşı daha esnek yapılar kurma eğiliminin güçlendiğini ortaya koyuyor.