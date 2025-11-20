  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Zengin ülkeler yardımları azaltıyor
Zengin ülkeler yardımları azaltıyor

Aralarında ABD ve Japonya’nın da bulunduğu dünyanın en zengin iki düzine ülkesi, küresel kalkınma çabalarından geri adım atıyor.

Washington merkezli Center for Global Development tarafından iki yılda bir yayımlanan Commitment to Development Index’e göre, birçok ülke yardım bütçelerini keserken, çok taraflı kuruluşlara aktarılan fonları da azaltıyor.

38 büyük ekonomiyi 100’den fazla veri noktasına göre değerlendiren endekste İsveç, Almanya, Norveç ve Finlandiya zirvedeki yerini korudu. Birleşik Krallık iki basamak yükselerek 5. sıraya çıktı, ancak hükümetin açıkladığı yüzde 40’lık yardım kesintisi nedeniyle gelecekte yeniden gerilemesi bekleniyor.

ABD geriledi

ABD ise iki sıra düşerek 28. sıraya geriledi. Bu sonuç, Başkan Donald Trump döneminde açıklanan milyarlarca dolarlık yardım kesintilerini henüz yansıtmıyor. CGD’den Ian Mitchell, “Trump yönetiminin yaptığı değişiklikler çok önemli, daha fazla düşüş bekleniyor” dedi.

Sıralama, Güney Afrika’nın hafta sonu G20 liderlerini ağırlamaya hazırlandığı dönemde yayımlandı. Trump, ABD’nin başkanlığı devralacağı bu ilk Afrika zirvesine katılmayacak. Birçok gelişmiş ülke, kalkınma finansmanı yerine savunma harcamalarına yönelmiş durumda.

Araştırmada bazı olumlu gelişmeler de yer aldı. 2019-2023 arasında ülkelerin dörtte üçünden fazlası emisyonlarını azaltırken, daha fazla ülke göçmen ve mülteci kabul etti. Ancak CGD, silah ihracatı, ticaret engelleri ve fosil yakıt sübvansiyonlarının artmasıyla genel eğilimin geriye gittiğini vurguladı.

Küresel Ekonomi
