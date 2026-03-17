ZEW: Orta Doğu'daki savaş Alman ekonomisine olan güveni yerle bir etti

Almanya merkezli ZEW Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin Mart 2026 raporuna göre, Orta Doğu’da tırmanan savaşın etkisiyle Alman ekonomisine yönelik beklentiler tarihi bir düşüş yaşadı.

Yılın başında görülen iyimser hava yerini sert bir karamsarlığa bırakırken, ZEW Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre 58,8 puan birden azalarak eksi 0,5 seviyesine geriledi. Mevcut ekonomik durum göstergesi ise 3,0 puanlık sınırlı bir artışla eksi 62,9 puan olarak kaydedildi.

ZEW Başkanı Achim Wambach, Orta Doğu’daki gerilimin enerji fiyatlarını yükselttiğini ve enflasyon baskısını artırdığını belirterek, bu durumun Almanya’da yeni başlayan toparlanma eğilimini zayıflatabileceğini ifade etti. Finansal piyasa uzmanlarının, çatışmanın kısa sürede sona ereceğine ilişkin beklentilerinin düşük olduğu da vurgulandı.

Ankete göre enerji yoğun sektörlerde bozulma dikkat çekti. Kimya ve ilaç sektöründe beklentiler 43,6 puan, otomotivde 34,3 puan ve makine imalatında 35,5 puan geriledi. Çelik, metal ve inşaat sektörlerinde de belirgin düşüşler kaydedildi.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 80’i, hem Almanya’da hem de Euro Bölgesi’nde enflasyon baskılarının artmasını beklediklerini ifade etti. 9-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 178 analist ve kurumsal yatırımcı katıldı.