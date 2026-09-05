Ali Ağaoğlu Çeşme’de balık avı heyecanına katıldı

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Dostlarıyla birlikte teknesiyle denize açılan Ağaoğlu, Ege’nin maviliklerinde gerçekleştirilen sportif balıkçılık mücadelesinde keyifli anlar yaşadı. Deniz tutkusuyla da bilinen Ağaoğlu, gün boyunca dostlarıyla birlikte hem yarışın heyecanını hem de Çeşme’nin eşsiz denizinin tadını çıkardı.

Uluslararası sportif balıkçılık kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen turnuvada, sürdürülebilir balıkçılık anlayışının bir parçası olarak ‘Yakala ve Bırak’ ile ‘Etiketle ve Bırak’ uygulamaları da hayata geçirildi.