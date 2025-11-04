  1. Ekonomim
  2. Magazin
  3. Banu Alkan'ın kardeşi, dengesini kaybederek düştü; başını kaldırıma çarpıp hayatını kaybetti
Takip Et

Banu Alkan'ın kardeşi, dengesini kaybederek düştü; başını kaldırıma çarpıp hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan, Balıkesir Edremit'te yürürken dengesini kaybedip düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Osman Alkan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Banu Alkan'ın kardeşi, dengesini kaybederek düştü; başını kaldırıma çarpıp hayatını kaybetti
Takip Et

Edremit'in Altınkum Mahallesi'nde ünlü oyuncu Banu Alkan'ın kardeşi 65 yaşındaki Osman Alkan, yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede Osman Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Magazin
Güllü'nün kızından 'annem ölsün' mesajlarıyla ilgili açıklama: 'Bana ait ama...'
Güllü'nün kızından 'annem ölsün' mesajlarıyla ilgili açıklama: 'Bana ait ama...'
Oyuncular asgari ücretle farkı açtı: Dizi enflasyonu!
Oyuncular asgari ücretle farkı açtı: Dizi enflasyonu!
Şarkıcı Güllü ölmeden 12 gün önce klip çekimi için kamera karşısına geçmiş: Kamera arkası görüntüleri çıktı (Video)
Şarkıcı Güllü ölmeden 12 gün önce klip çekimi için kamera karşısına geçmiş (Video)
Kanında uyuşturucu tespit edilen Dilan Polat ve Deren Talu'dan açıklama
Kanında uyuşturucu tespit edilen Dilan Polat ve Deren Talu'dan açıklama
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama: Durumu stabil, yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor
Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci’den operasyon sonrası ilk paylaşım
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci’den operasyon sonrası ilk paylaşım