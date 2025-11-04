Banu Alkan'ın kardeşi, dengesini kaybederek düştü; başını kaldırıma çarpıp hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan, Balıkesir Edremit'te yürürken dengesini kaybedip düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Osman Alkan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Edremit'in Altınkum Mahallesi'nde ünlü oyuncu Banu Alkan'ın kardeşi 65 yaşındaki Osman Alkan, yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede Osman Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.