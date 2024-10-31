Bengü ve Selim Selimoğlu boşanıyor mu? 6 yıllık ilişkide taşlar yerinden oynadı!

Şarkıcı Bengü ve eşi Selim Selimoğlu’nun ayrılacağı gündeme geldi. Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında uzun süre birlikte olduğu işadamı sevgilisi Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Ancak son haberler, ikilinin ilişkisine son noktayı koyduğunu gösteriyor.

2019 yılında kızları Zeynep'i, 2021 yılında ise oğulları Selim'i kucaklarına alan çift, ayrılık sinyallerini ilk olarak sosyal medya hesaplarından verdi. 6 yıldır evli olan çiftin bugün anlaşmalı olarak boşanacağı iddia edildi.

BENGÜ VE SELİM SELİMOĞLU BOŞANIYOR MU?

Karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkan çiftten Bengü'nün geçen yıl eşinin kumar borcu yüzünden sıkıntılar çektiği iddia edilmişti.

Öte yandan evlilikleri yolunda gitmeyen çiftin, 6 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitireceği öne sürüldü. '2. Sayfa'da yer alan habere göre çift bugün anlaşmalı olarak boşanacak ve uzun süredir devam eden ilişkilerine son noktayı koyacak.