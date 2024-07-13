Cem Yılmaz, 'Samatya'dan 30 milyon lira zarar etti

Habertürk'ün haberine göre, Cem Yılmaz, 'Samatya' isimli teknesini 55 milyon liraya sattı.

Yılmaz, teknesini neden sattığına yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı:

"Evet, artık tekne sahibi değilim. Çünkü denize ayıracak vaktim yok. O nedenle teknemden kurtuldum diyebilirim. Teknesi olan arkadaşım da yok. Dolayısıyla benim hayatım, şu anda daha güzel."

Ünlü komedyen, Azimut Magellano 66 marka ve model 20 metrelik teknesini 2017 yılında 9 milyon TL satın alırken, dolar bazında 30 milyon lira zarar ettiği hesaplandı.