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Cem Yılmaz, 'Samatya'dan 30 milyon lira zarar etti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'Samatya' isimli teknesini sattığını 55 milyon liraya sattı. Yılmaz, 2017'de satın aldığı teknesinden zarar etti.

Haber Merkezi
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Cem Yılmaz, 'Samatya'dan 30 milyon lira zarar etti
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Habertürk'ün haberine göre, Cem Yılmaz, 'Samatya' isimli teknesini 55 milyon liraya sattı.

Yılmaz, teknesini neden sattığına yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı:

"Evet, artık tekne sahibi değilim. Çünkü denize ayıracak vaktim yok. O nedenle teknemden kurtuldum diyebilirim. Teknesi olan arkadaşım da yok. Dolayısıyla benim hayatım, şu anda daha güzel."

Ünlü komedyen, Azimut Magellano 66 marka ve model 20 metrelik teknesini 2017 yılında 9 milyon TL satın alırken, dolar bazında 30 milyon lira zarar ettiği hesaplandı. 

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