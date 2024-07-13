Cem Yılmaz, 'Samatya'dan 30 milyon lira zarar etti
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'Samatya' isimli teknesini sattığını 55 milyon liraya sattı. Yılmaz, 2017'de satın aldığı teknesinden zarar etti.
Habertürk'ün haberine göre, Cem Yılmaz, 'Samatya' isimli teknesini 55 milyon liraya sattı.
Yılmaz, teknesini neden sattığına yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı:
"Evet, artık tekne sahibi değilim. Çünkü denize ayıracak vaktim yok. O nedenle teknemden kurtuldum diyebilirim. Teknesi olan arkadaşım da yok. Dolayısıyla benim hayatım, şu anda daha güzel."
Ünlü komedyen, Azimut Magellano 66 marka ve model 20 metrelik teknesini 2017 yılında 9 milyon TL satın alırken, dolar bazında 30 milyon lira zarar ettiği hesaplandı.