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'Edip Akbayram öldü' iddialarına kızından açıklama

Düşme sonucu geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram'ın öldüğüne yönelik iddialar üzerine kızı Türkü Akbayram "Babamız, Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup, en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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'Edip Akbayram öldü' iddialarına kızından açıklama
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Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti. Bugün akşam saatlerinde X platformunda sanatçının öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı.

Türkü Akbayram'dan açiklama

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin kızı Türkü Akbayram'dan açıklama geldi.

X'ten açıklama yapan Akbayram, "Babamız, Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup,en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz." dedi.

Edip Akbayram'ın son durumu

Sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördü.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

13 Ocak'ta ikinci kez ameliyat olan sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

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