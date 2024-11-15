Ev hapsi sonrası 18 konseri iptal oldu! Serdar Ortaç'ın zararı belli oldu
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınıp ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Serdar Ortaç, 18 konserinin iptal edilmesiyle 1,5 aylık dönemde 25 milyon TL zarara uğradı.
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 11 Kasım'da gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Ev hapsi nedeniyle Serdar Ortaç'ın 18 konserinin iptal edildiği belirtildi.
Ortaç'ın 1,5 aylık zararı 25 milyon TL
TV8'de yayınlanan "Aramızda Kalmasın" programının sunucusu Müge Dağıstanlı, "Serdar Ortaç'ın Aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri, İstanbul ve İstanbul dışındaki konserlerini ev hapsi nedeniyle veremeyecek. Bir de ondan sonraki anlaşmaları var, bu anlaşmalar durdurulmuş. 18 konserin bedeli yaklaşık, yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere 25 milyon TL'ye ulaşmış zararı. Bu sadece 1,5 aylık" dedi.