  1. Ekonomim
  2. Magazin
  3. Ev hapsi sonrası 18 konseri iptal oldu! Serdar Ortaç'ın zararı belli oldu
Takip Et

Ev hapsi sonrası 18 konseri iptal oldu! Serdar Ortaç'ın zararı belli oldu

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınıp ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Serdar Ortaç, 18 konserinin iptal edilmesiyle 1,5 aylık dönemde 25 milyon TL zarara uğradı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ev hapsi sonrası 18 konseri iptal oldu! Serdar Ortaç'ın zararı belli oldu
Takip Et

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 11 Kasım'da gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.  Ev hapsi nedeniyle Serdar Ortaç'ın 18 konserinin iptal edildiği belirtildi. 

Ortaç'ın 1,5 aylık zararı 25 milyon TL

TV8'de yayınlanan "Aramızda Kalmasın" programının sunucusu Müge Dağıstanlı, "Serdar Ortaç'ın Aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri, İstanbul ve İstanbul dışındaki konserlerini ev hapsi nedeniyle veremeyecek. Bir de ondan sonraki anlaşmaları var, bu anlaşmalar durdurulmuş. 18 konserin bedeli yaklaşık, yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere 25 milyon TL'ye ulaşmış zararı. Bu sadece 1,5 aylık" dedi.

Karamollaoğlu rahatsızlandı, DEM Parti - Saadet Partisi görüşmesi ertelendiKaramollaoğlu rahatsızlandı, DEM Parti - Saadet Partisi görüşmesi ertelendiGündem

 

Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarıldıBakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarıldıEkonomi

 

Magazin
Ev hapsindeki Serdar Ortaç, Instagram'dan sonra X hesabını da kapattı
Ev hapsindeki Serdar Ortaç, Instagram'dan sonra X hesabını da kapattı
'Ev hapsi' sonrası Serdar Ortaç'tan radikal karar
'Ev hapsi' sonrası Serdar Ortaç'tan radikal karar
Somer Şef, 'restoranımda fiyatları ucuz tuttuk' dedi: Peki 2900 TL'lik tadım menüsü ucuz mu?
Somer Şef, 'restoranımda fiyatları ucuz tuttuk' dedi: Peki 2900 TL'lik tadım menüsü ucuz mu?
Bengü ve Selim Selimoğlu boşanıyor mu? 6 yıllık ilişkide taşlar yerinden oynadı!
Bengü ve Selim Selimoğlu boşanıyor mu? 6 yıllık ilişkide taşlar yerinden oynadı!
Milyon dolarlık mirası köpeğine bıraktı
Milyon dolarlık mirası köpeğine bıraktı
Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı Hakkı Ağaoğlu, oyuncu Yeşim Dalgıçer ile evlendi
Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı Hakkı Ağaoğlu, oyuncu Yeşim Dalgıçer ile evlendi