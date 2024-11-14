Ev hapsindeki Serdar Ortaç, Instagram'dan sonra X hesabını da kapattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında pazartesi sabah saatlerinde aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası aldı. Ayrıca adli kontrol şartına tabii tutuldular.

Salı günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti. Savcılığın adli kontrol kararına itiraz ettiği Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın tutuklanmasına yönelik talep, çarşamba günü reddedildi.

Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, günlerini ev hapsinde geçirmeye başladı.

Mehmet Ali Erbil sessizliğe bürünürken, Serdar Ortaç sosyal medyada günlük hayatına kaldığı yerden devam ediyordu.

Serdar Ortaç, ev hapsinin ilk saatlerinde bir dizi paylaşım yapmıştı. Ortaç, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir televizyon programında söylediklerini paylaşmıştı.

Serdar Ortaç, programda bir soru üzerine şunları söylemişti:

"Hiç plan yapmadım. Rahmetli babama diyordum ki; "Baba, parayı koyacak yer bulamıyorum." Babam da; "Oğlum, paranı bankaya koysana" diyordu. Ben de babama; "Baba, ülkedeki tüm bankalarda param var." Ben, o paranın biteceğine inanamazdım. Demek ki oluyor."

Ortaç, bir başka açıklamasında ise kumar yüzünden 10 - 15 ev parası kaybettiğini, en son 15 milyon liralık kumar borcu ödediğini söylemişti.

Sosyal medya hesaplarını kapattı

Serdar Ortaç, akşam saatlerinde Instagram hesabını kapattı.

Ortaç, gece saatlerinde ise X hesabını kapattı.