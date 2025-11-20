Evrim Akın'dan Asena Keskinci açıklaması: İddialara yanıt verdi

“Bez Bebek” dizisinin oyuncularından Asena Keskinci’nin, yıllar önce sette Evrim Akın’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ve ayrıca Akın’ın babasıyla ilişkisinin “üvey anne” konumuna kadar geldiğini iddia etmişti.

Tartışmalar sürerken beklenen açıklama Evrim Akın cephesinden geldi. Akın’ın avukatı Mertay Kuğay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Asena Keskinci’nin anlattıklarının “tamamen hayal ürünü ve gerçek dışı” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, gündemdeki söylemlerin müvekkilin özel hayatına yönelik bir saldırı niteliği taşıdığı belirtilirken; Evrim Akın ile Asena Keskinci’nin babası Güray Keskinci arasında son üç yıldır sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki bulunduğu, bu birlikteliği yıpratmaya yönelik her türlü girişime karşı yasal sürecin işletildiği vurgulandı.

Akın’ın uzun yıllardır çocuk programlarında büyük beğeniyle yer aldığı hatırlatılan açıklamada, Keskinci’nin iddialarına benzer tüm paylaşımlar için hukuki, cezai ve idari hakların saklı tutulduğu da belirtildi.

Tüm iddiaların “kesin bir dille reddedildiği” kamuoyuna duyuruldu.