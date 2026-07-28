Fenomen dizinin ünlü oyuncusunun son hali görenleri şaşırttı (Video)

Bodrum'da tatil yapan Temmuz Karikutal, arkadaşlarıyla birlikte Bitez'de kebap yerken görüntülendi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken ünlü isim, kendisini fark ederek fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi.

2007-2012 yılları arasında yayınlanan ve beş sezon boyunca ekranlarda fırtına estiren "Arka Sıradakiler" dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Karikutal'ın yıllar sonraki değişimi de dikkat çekti.

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olduğunu belirten Temmuz Karikutal, Bodrum'da gördüğü ilginin kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen beni tanıyıp yanıma gelen herkese teşekkür ediyorum. Bu sevgi benim için çok değerli" dedi.



Geçirdiği trafik kazasının ardından oyunculuk kariyerini noktalama kararı aldığını anlatan Karikutal, "Kazadan sonra hayatımda yeni bir sayfa açtım. Oyunculuğun yerine oyuncu menajerliği ve sosyal medya ajanslığı yapmaya başladım. Çevremin büyük bölümü yine oyunculardan oluşuyor. Sektörün içinde kalmaya devam ediyorum ve yaptığım işten gurur duyuyorum" diye konuştu.



Karikutal, 2007-2012 yılları arasında yayınlanan dizinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin kendisini unutmadığını belirterek, "O dönem diziyi izleyen gençler, bugün 25 ila 40 yaş aralığında. Yaş almama ve kilo almama rağmen beni hala tanıyıp hatırlamaları gerçekten çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.