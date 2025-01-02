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Ferdi Tayfur'un cenaze programı belli oldu! İşte cenaze törenin tarihi ve saati...

Sanatçı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tayfur'un cenaze törenine ilişkin bilgiler belli oldu.

Haber Merkezi
AA
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Ferdi Tayfur'un cenaze programı belli oldu! İşte cenaze törenin tarihi ve saati...
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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat etti.

Ferdi Tayfur'un cenaze töreni

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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