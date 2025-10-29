Güllü'nün kızından 'annem ölsün' mesajlarıyla ilgili açıklama: 'Bana ait ama...'

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sevilen şarkıcının ölümünün ardından "intihar mı etti yoksa öldürüldü mü" sorusuna yanıt aranırken konuyla ilgili iddialar ve açıklamalar peş peşe geldi.

Son olarak ünlü şarkıcının patronu Ferdi Aydın, "Güllü'yü, öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter öldürdü" iddiasında bulundu. Aydın'ın savcılığa sunduğu WhatsApp mesajları ise şoke etti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu açıklamanın ardından Tuğyan Ülkem Gülter'i adliye çağırıp WhatsApp mesajlarıyla ilgili ifadesini aldı.

İfadeye çağrılan Güllü'nün kızı "Mesajlar bana ait ama annemi öldürmedim" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

"Mesajlar bana ait ama..."

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Gülter, savcılığa verdiği ifadede "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi.