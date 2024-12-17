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Hastaneye kaldırılmıştı! Ferdi Tayfur ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Marmaris’te aniden fenalaşarak Muğla’daki bir hastaneye kaldırıldı. Tayfur, daha sonra ailesinin ve doktorlarını talebiyle ambulans uçakla Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Haber Merkezi
İHA
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Hastaneye kaldırılmıştı! Ferdi Tayfur ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi
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Edinilen bilgilere göre, soğuk algınlığı nedeniyle Marmaris’teki evinde rahatsızlanan sanatçı Ferdi Tayfur, ilk olarak Marmaris ilçesinde bir hastaneye kaldırıldı. Ardından ambulansla Muğla’daki bir sağlık kuruluşuna sevk edilen Tayfur, düzenli kontrollerini gerçekleştiren özel doktorunun talebi üzerine Antalya’daki özel bir hastaneye nakledildi.

Sağlık durumu iyi

Muğla’da bulunan özel hastanenin başhekimi, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Ancak aile üyeleri ve uzman doktorların tavsiyesi doğrultusunda, Ferdi Tayfur bu akşam ambulans uçakla Antalya’ya götürüldü.

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