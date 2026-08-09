İKMİB Başkanı Aracı’nın at tutkusu Saratoga’da G1 zaferi getirdi

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Vefa İbrahim Aracı’nın iş dünyasındaki kimliği bu kez hipodromdaki tarihi bir başarıyla gündeme geldi. Kimya sektörünün önemli isimlerinden ve 2026 yılında İKMİB Başkanlığına seçilen Aracı’nın sahibi ve yetiştiricisi olduğu Glacius, 8 Ağustos’ta ABD’nin Saratoga Race Course pistinde koşulan G1 Saratoga Derby Stakes’i kazandı.

Glacius, 750 bin dolar toplam ikramiyeli yarışta jokey Luis Saez yönetiminde starttan finişe kadar liderliğini korudu ve yarışı 1 dakika 53.22 saniyede, 1,25 boy farkla tamamladı. West End Kid ikinci, bir ay önce G1 Belmont Derby’yi kazanan Title Role ise üçüncü oldu.

Bu sonuçla Glacius, Aracı’nın sahipliğinde ABD'deki ilk yarışında kariyerinin ilk G1 ve ilk Stakes zaferini elde etti. Aracı da ABD’de G1 seviyesinde yarış kazanmayı başaran ilk Türk at sahibi oldu.

Vefa İbrahim Aracı’nın atçılık dünyasındaki varlığı yeni değil. Türkiye Jokey Kulübü’nün güncel at sorgulama sisteminde Aracı adına 226 sonuç bulunuyor. Bu kayıtların içerisinde yarış atlarının yanı sıra damızlıklar ve taylar da yer alıyor.

Hazır şampiyon satın almadı, kendi yetiştirdi

Saratoga zaferini daha değerli hale getiren ayrıntılardan biri ise Glacius’un hazır bir şampiyon olarak satın alınmamış olması.

11 Mart 2023 doğumlu İngiltere tescilli Glacius’un sahibi ve yetiştiricisi Vefa İbrahim Aracı. Safkanın babası dünyaca ünlü aygır Too Darn Hot, annesi ise Predawn.

Aracı’nın İngiltere’deki yetiştiricilik yatırımlarının önemli parçalarından biri de Predawn. Aracı, Predawn’u 2019 yılında Tattersalls Aralık Damızlık Kısrak Satışı’nda 600 bin gine karşılığında satın aldı. Predawn’un kardeşi Qualify ise Epsom Oaks kazanmış bir safkan olarak öne çıkıyor.

Aracı aynı satışta yaptığı diğer alımlarla birlikte 2 milyon ginenin üzerinde bir damızlık yatırımı gerçekleştirdi. Daha sonra Newmarket yakınlarındaki Chippenham’da yaklaşık 100 acre, yani 405 dönümlük Old Mill Stud çiftliğini satın aldı.

Bu operasyonun amacı yalnızca çok sayıda at yetiştirmek değil, uluslararası yarış ve satış piyasalarında değer taşıyan güçlü kan hatları oluşturmak olarak ifade ediliyor. Glacius’un Saratoga’daki G1 zaferi de bu yatırımın en önemli sonuçlarından biri oldu.

Aracı’nın atçılık hikâyesi yıllar öncesine uzanıyor

Vefa İbrahim Aracı’nın uluslararası yarışçılıktaki geçmişi de dikkat çekici. 2011 yılında sahibi olduğu Native Khan, dönemin önemli yarışlarından 2000 Guineas’ta Frankel’in karşısında koşarak üçüncü olmuş, ardından Epsom Derby’de beşinci sırayı almıştı.

Native Khan ile başlayan süreçte kaliteli kısrak ve tay yatırımları, Avrupa’nın önemli antrenörleriyle kurulan çalışmalar ve yetiştiriciliğe yapılan yatırımlar zaman içerisinde Aracı ekürisinin temelini oluşturdu.

Bu yıl da Aracı ekürisi için dikkat çekici bir başka uluslararası başarı yaşandı. Libertango, Haziran ayında Royal Ascot'taki G3 Albany Stakes'i kazandı. Glacius ise Hampton Court Stakes'te üçüncü olduktan sonra Saratoga'da G1 zaferine ulaştı.

Saratoga zaferinin getirisi 412 bin 500 dolar

Glacius’un Saratoga Derby'deki birinciliği Aracı ekürisine önemli bir ödül de kazandırdı. Amerikan yarış kayıtlarına göre safkanın birincilikten aldığı pay 412 bin 500 dolar oldu.

Glacius böylece kariyerinin altıncı yarışında ikinci galibiyetini elde ederken, toplam kazancını 465 bin 410 dolara yükseltti. Kariyerinde ayrıca üç üçüncülüğü bulunuyor.

Glacius’un başarısı Aracı’nın yalnızca bir at sahibi değil, aynı zamanda uluslararası ölçekte yetiştirici olarak kurduğu sistemin de sonuç vermeye başladığını gösteriyor.

İKMİB Başkanlığı ile hipodromdaki başarı aynı döneme denk geldi

Aracı, Nisan 2026'da tek aday olarak girdiği seçimde İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. GEBKİM OSB ve Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Aracı, kimya sektöründeki çalışmalarının yanı sıra yıllardır uluslararası atçılık ve yetiştiricilik faaliyetlerini sürdürüyor.