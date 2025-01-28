Kanye West’in serveti 19 ülkeden fazla!
Rapçi Kanye West, servetinin 2,77 milyar dolara çıktığını açıkladı. “Dünyanın en zengin sanatçısı” unvanını yeniden kazandığını duyuran şarkıcı, 19 ülkenin yıllık gayrisafi yurt içi hasılasını geride bıraktı.
İlişkileri ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen ABD'li rapçi Kanye West, servetini açıkladı.
2025 yılı itibarıyla servetinin 2,77 milyar dolar olduğunu söyleyen West, “dünyanın en zengin sanatçısı” unvanını yeniden kazandığını da duyurdu. Ünlü şarkıcının serveti, 19 ülkenin yıllık gayrisafi yurt içi hasılasını (GYSİH) aştı.
Geçmişte, ırkçı söylemleri nedeniyle sponsorluk anlaşmalarında sorunlar yaşayan ve bu yüzden serveti eriyen Kanye West, yeniden milyarder dolarlık bir varlığa ulaşırken, milyarderlerin servetini listeleyen Forbes, West’in servetini 400 milyon dolar olarak açıkladı. West ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeniden milyarder olduğunu belirtti.
Ünlü rapçi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Eton Ventures adlı değerleme şirketinin raporuna göre, servetinin 2,77 milyar dolara ulaştığını belirtti.
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Değerlendirmede, West’in müzik portföyü ve moda markasının gelirlerine yer verilirken, West 2022 yılında ırkçı söylemleri nedeniyle büyük markalarla yaptığı iş birliğini kaybetmişti.
19 ülkenin ekonomisini geçti
Kanye West’in servetinin büyüklüğü, 19 ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasını geride bıraktı. İşte West’in varlığının fazla olduğu ülkeler ve tahmini yıllık GSYİH’leri:
Tuvalu – Yaklaşık 60 milyon dolar
Nauru – Yaklaşık 120 milyon dolar
Palau – Yaklaşık 300 milyon dolar
Marshall Adaları – Yaklaşık 250 milyon dolar
Kiribati – Yaklaşık 200 milyon dolar
Mikronezya Federal Devletleri – Yaklaşık 400 milyon dolar
São Tomé ve Príncipe – Yaklaşık 500 milyon dolar
Dominika – Yaklaşık 600 milyon dolar
Tonga – Yaklaşık 500 milyon dolar
Saint Kitts ve Nevis – Yaklaşık 1 milyar dolar
Grenada – Yaklaşık 1,2 milyar dolar
Samoa – Yaklaşık 900 milyon dolar
Vanuatu – Yaklaşık 1 milyar dolar
Saint Vincent ve Grenadinler – Yaklaşık 900 milyon dolar
Komorlar – Yaklaşık 1,2 milyar dolar
Solomon Adaları – Yaklaşık 1,5 milyar dolar
Doğu Timor – Yaklaşık 2,5 milyar dolar
Gine-Bissau – Yaklaşık 1,5 milyar dolar
Ekvator Ginesi – Yaklaşık 2,5 milyar dolar