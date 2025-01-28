Kanye West’in serveti 19 ülkeden fazla!

İlişkileri ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen ABD'li rapçi Kanye West, servetini açıkladı.

2025 yılı itibarıyla servetinin 2,77 milyar dolar olduğunu söyleyen West, “dünyanın en zengin sanatçısı” unvanını yeniden kazandığını da duyurdu. Ünlü şarkıcının serveti, 19 ülkenin yıllık gayrisafi yurt içi hasılasını (GYSİH) aştı.

Geçmişte, ırkçı söylemleri nedeniyle sponsorluk anlaşmalarında sorunlar yaşayan ve bu yüzden serveti eriyen Kanye West, yeniden milyarder dolarlık bir varlığa ulaşırken, milyarderlerin servetini listeleyen Forbes, West’in servetini 400 milyon dolar olarak açıkladı. West ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeniden milyarder olduğunu belirtti.

Ünlü rapçi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Eton Ventures adlı değerleme şirketinin raporuna göre, servetinin 2,77 milyar dolara ulaştığını belirtti.

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Değerlendirmede, West’in müzik portföyü ve moda markasının gelirlerine yer verilirken, West 2022 yılında ırkçı söylemleri nedeniyle büyük markalarla yaptığı iş birliğini kaybetmişti.

19 ülkenin ekonomisini geçti

Kanye West’in servetinin büyüklüğü, 19 ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasını geride bıraktı. İşte West’in varlığının fazla olduğu ülkeler ve tahmini yıllık GSYİH’leri:

Tuvalu – Yaklaşık 60 milyon dolar

Nauru – Yaklaşık 120 milyon dolar

Palau – Yaklaşık 300 milyon dolar

Marshall Adaları – Yaklaşık 250 milyon dolar

Kiribati – Yaklaşık 200 milyon dolar

Mikronezya Federal Devletleri – Yaklaşık 400 milyon dolar

São Tomé ve Príncipe – Yaklaşık 500 milyon dolar

Dominika – Yaklaşık 600 milyon dolar

Tonga – Yaklaşık 500 milyon dolar

Saint Kitts ve Nevis – Yaklaşık 1 milyar dolar

Grenada – Yaklaşık 1,2 milyar dolar

Samoa – Yaklaşık 900 milyon dolar

Vanuatu – Yaklaşık 1 milyar dolar

Saint Vincent ve Grenadinler – Yaklaşık 900 milyon dolar

Komorlar – Yaklaşık 1,2 milyar dolar

Solomon Adaları – Yaklaşık 1,5 milyar dolar

Doğu Timor – Yaklaşık 2,5 milyar dolar

Gine-Bissau – Yaklaşık 1,5 milyar dolar

Ekvator Ginesi – Yaklaşık 2,5 milyar dolar