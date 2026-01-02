Kenan Doğulu 'Özel bir bağ var' dedi, Kenan Yıldız’ın adının hikâyesini anlattı

Kenan Doğulu, müzisyen Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın yılbaşı programına konuk oldu. Doğulu, milli takımdaki favori futbolcusu sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Kenan Yıldız’la arasında özel bir bağ olduğunu söyleyen Doğulu, şu ifadeleri kullandı:

“Onun isminin konulma sebeplerinden biriyim. Annesiyle babası daha nişanlıyken, Dinar depreminden sonra onlara gitar çalmışım. Gitar çalarken neşelenmişler; 90 gün sonra ilk kez gülümsemişler. O an babası eşine dönüp demiş ki: ‘Hanım, bir gün oğlumuz olursa adını Kenan koyalım.’”