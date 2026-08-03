Maybelline New York ve Gülşen Harbiye’de buluştu

Gülşen’in “İtaat Yok” şarkısıyla başlayan yeni müzikal yolculuğu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki konseriyle taçlandı. Sanatçı, yeni şarkısının yanı sıra sevilen hitlerini de seslendirirken, güçlü sahne performansı ve enerjisiyle dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Gülşen’in sahnede makyajına “imza rengi” olarak tanımladığı Maybelline New York Serum Etkili Ruj’un 106 numaralı rengiyle son dokunuşu yapması gecenin en ikonik anları arasında yerini aldı. Müzik ve makyajın ilham veren uyumunun buluştuğu bu özel gece, seyirciler için unutulmaz bir deneyime dönüştü.

Gülşen ve Maybelline New York, kliple başlayan iş birliklerini Harbiye’deki konser deneyimiyle bir adım öteye taşıdı. Konser alanında kurulan Maybelline New York fotoğraf kabini ziyaretçileri karşılarken, girişte tüm seyircilere Maybelline New York Serum Etkili Ruj hediye edildi. Gecenin en çarpıcı anlarından biri ise özel Maybelline New York hediye paketlerinin drone’larla gökyüzüne yükseltilerek minik paraşütlerle seyircilerin arasına bırakılması oldu. Büyük ilgi gören bu sürpriz, geceye heyecan katarken izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Yeni şarkısını ilk kez dinleyicileriyle buluşturmanın kendisi için her zaman ayrı bir heyecan taşıdığını belirten Gülşen, Harbiye sahnesinin kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Maybelline New York ile aynı hikayenin parçası olarak bu özel gecede sahnede yer almaktan ve bu enerjiyi dinleyicileriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.