Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi

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Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın ardından bu kez de Mehmet Ali Erbil korkuttu.

Erbil'in önceki gün evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yakınları tarafından acil olarak hastaneye götürülen 69 yaşındaki ünlü şovmene burada hızla müdahale edildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kalp damarına stent takıldığı öğrenildi. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre evinde istirahat edeceği belirtildi.