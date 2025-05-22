Mehmet Çevik’le Bahçe Müstesna’da eğlence tavan yaptı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’nın sevilen seslerinden Mehmet Çevik, Bahçe Müstesna’da düzenlenen kadınlar matinesinde sahne alarak izleyenlere unutulmaz bir gün yaşattı. Renkli anlara sahne olan etkinlikte, Mehmet Çevik’in enerjik performansı, salonu adeta coşturdu. Etkinlikte sadece müzik değil, eğlencenin dozunu artıran sürpriz şovlar da vardı. Cabaret gösterileri ve zenne performansı ile atmosfer iyice hareketlenirken, izleyiciler dans edip şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. Renkli kostümler, enerjik danslar ve interaktif sahne şovlarıyla eğlenceye yeni bir boyut kazandıran bu performanslar, matineye katılan kadınlar tarafından kaydedilip sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Güler yüzü, güçlü sesi ve sahne hakimiyetiyle gönüllerde taht kuran Mehmet Çevik, repertuarında hem nostaljik şarkılara hem de hareketli parçalara yer vererek dinleyicilerden tam not alırken Çevik ayrıca yeni şarkısı Ben Ordayım’ı da hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Bahçe Müstesna’nın özel atmosferinde gerçekleşen kadınlar matinesi, hem müzik hem de sahne şovlarıyla katılımcılara uzun süre unutamayacakları bir gün yaşattı.

“‘Yaza Merhaba’ dedik”

Organizasyon öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve 22 yıldır sektörün içinde olduğunu hatırlatan Mehmet Çevik, “Bahçe müstesna benim Bursa’da programlarımı en rahat şekilde gerçekleştirdiğim hem kalitesiyle, hem şıklığı hem de görselliği ile bana ve dinleyicilerime en iyi hitap eden mekanlardan birisi. Sezon olarak ilk matine organizasyonumuz oldu ve bugün ‘yaza merhaba’ dedik. Ama senelerdir bu tarz organizasyonları Gizem Çevik ile beraber yapıyoruz. Bursa’nın yanı sıra Karacabey, İzmir, İstanbul gibi birçok şehirde program yapıyoruz. Ama çocuklarımı çok özlediğim için Bursa’nın dışına çok çıkmayı tercih etmiyoruz. Onlar küçükken beraber günde 5 şehir geziyorduk ama şimdi eğitim hayatları başladığı için bu mümkün olmuyor. O yüzden kendimi büyük oranda Bursa’ya kapattım ama talep gelir ve taleplerimiz karşılanırsa yine bu şehirlerde programlar yapıyoruz” dedi.