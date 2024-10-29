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Milyon dolarlık mirası köpeğine bıraktı

Geçen haftalarda 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü iş insanı ve Hindistan’ın en büyük otomotiv gruplarından Tata’nın eski başkanı Ratan Tata, mirasının büyük kısmını köpeği Tito'ya bıraktı.

Haber Merkezi
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Milyon dolarlık mirası köpeğine bıraktı
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9 Ekim'de 86 yaşında ölen Tata Group'un eski başkanı Ratan Tata, 100 milyon rupi (1,1 milyar dolar) üzerindeki servetini, vakfı, kardeşi Jimmy, üvey kardeşleri Shireen ve Deanna, çalışanları ve yakınları arasında dağıtırken, köpeği Tito’yu da unutmadı.

Tata, aynı isimli köpeği hayatını kaybedince 5 yıl önce evlat edindiği Tito'ya, The Times of India haberine göre, “sınırsız bakım” şartıyla mirasını bir kısmını bıraktı.

Tata’nın aşçısı RajanShaw Alman çoban köpeği Tito'nun bakımını üstlenirken, vasiyetinde 30 yıllık hizmetkarı olan uşağı Subbiah’ı da unutmadı.

Hindistan’da hayvanseverliği ile tanınan Tata, Temmuz 2023'te Mumbai'de ülkenin ilk Küçük Hayvan Hastanesi'ni açmıştı.

Tata, 2018 yılında da Prens Charles tarafından hayat boyu yaptığı hayırseverlik çalışmalarından dolayı alacağı ödül törenine, iki evcil köpeğinden birinin rahatsız olması nedeniyle gitmemişti.

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