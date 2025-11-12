Muazzez Abacı neden öldü, hastalığı neydi? Muazzez Abacı kaç yaşında öldü, nereli, evli mi, kimdir?

Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Muazzez Abacı, geçtiğimiz hafta kızı Saba Abacı’yı ziyaret ettiği ABD’de kalp krizi geçirmişti. 78’inci yaş gününde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı, sevenlerini yasa boğdu.

MUAZZEZ ABACI NEDEN ÖLDÜ?

Türk sanat müziğinin ünlü yorumcusu Muazzez Abacı, geçtiğimiz günlerde kızı Saba Abacı'yı ziyarete gittiği ABD'de kalp krizi geçirmişti.

MUAZZEZ ABACI HASTALIĞI NEYDİ?

Geçtiğimiz günlerde ABD'de kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Muazzez Abacı'nın böbreklerinde sorun oluşmuştu.

MUAZZEZ ABACI KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

12 Kasım 1947 doğumlu olan usta sanatçı Abacı, doğum gününde 78 yaşında hayatını kaybetti.

MUAZZEZ ABACI NERELİ?

Muazzez Abacı'nın doğum yeri Ankara'dır.

MUAZZEZ ABACI EVLİ Mİ?

Muazzez Abacı, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etmiştir.

İlk evliliğini 1965 yılında Diyarbakır emniyetinde görevli polis memuru Abdurrahman Abacı ile yapmıştır ve 1970 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Saba Abacı adında bir kızı vardır. Boşanmasına rağmen "Abacı" soyadını kullanmaya devam etmiştir.

Daha sonra sırasıyla Atilla Kurtbaş, Hasan Heybetli ve Bulut Koraltürk ile evlilikler yapmıştır.

Güncel medeni durumu hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, son evliliğini Bulut Koraltürk ile yapmıştır.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Tam adıyla Hicran Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da doğmuş, Türk Klasik Müziği'nin "Diva" lakabıyla anılan en güçlü ve başarılı kadın yorumcularından biridir. Müzik kariyerine resmi olarak 1966 yılında Ankara Radyosu'na stajyer sanatçı olarak girerek başlayan Abacı, 1973'te çıkardığı ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde" ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır.

Sesi ve kendine özgü yorumuyla kısa sürede zirveye yerleşen sanatçı, klasik ve çok sesli Türk Müziği eserlerinin geniş halk kitlelerince sevilmesinde ve popülerlik kazanmasında öncü rol oynamıştır. Sanat hayatındaki üstün başarıları ve katkıları nedeniyle 1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştür.

Kariyerinde "Kimseye Etmem Şikâyet", "Geceler", "Dertliyim Ruhuma Hicranını Sardım" gibi sayısız klasiğe hayat veren Muazzez Abacı, sahne ve stüdyo çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelmiştir.

İlk evliliğini polis memuru Abdurrahman Abacı ile yapmış ve doktor olan kızı Saba'yı bu evlilikten dünyaya getirmiştir; sanatçı, boşandıktan sonra da bu soyadını kullanmaya devam etmiştir. Daha sonra Atilla Kurtbaş ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran, birkaç kez ayrılıp barıştığı Hasan Heybetli ile de evlilikler yapmıştır. Sanatçı, günümüzde dahi sahne performanslarını sürdürmekte, güçlü yorumu ve duruşuyla Türk müziği camiasındaki saygın yerini korumaktadır.