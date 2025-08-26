Okan Bayülgen emekli maaşını açıkladı

Vatandaşlarla karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen etkinlikte Bayülgen’e, “Hocam bugünkü ekonomiyi nasıl görüyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Ünlü sunucu bu soruya esprili bir şekilde, “Müthiş, çok memnunuz” şeklinde yanıt verdi. Aynı vatandaş daha sonra, “Ben emekliyim, geçinemiyorum. Nasıl olacak?” sorusunu sordu. Bu sözler üzerine Bayülgen kısa süre sessiz kaldı.

Sahnedeki sessizlik dikkat çekti

Vatandaşın, “Ne oldu, neden durdunuz?” demesi üzerine Bayülgen sessizliğini bozarak yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. “Durdum çünkü apıştım kaldım bu sözleriniz karşısında. Ne yapacağımı bilemedim. Şoka girdim. Hatta bir laf ettiniz ben bittim sahnede. Kala kaldım” şeklinde konuşan Bayülgen, ifadesine devam etti.

Emekli olduğunu ve en düşük maaşı aldığını söyledi

Sözlerine devam eden Bayülgen, bir süredir emekli olduğunu belirterek, “61 yaşındayım. Öyle seviniyoruz... İkramiye oluyor. Telefonuma bildirim geliyor, bin lira yattı diye bayılıyorum. Bir de ben en düşükten emekliyim” dedi. Bayülgen, aldığı emekli maaşının 16 bin 881 Türk lirası olduğunu açıkladı.