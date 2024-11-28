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Popstar Bayhan'ın acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Bayhan, babası Sabahattin Gürhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Gürhan, geçirdiği kaza sonrası bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Haber Merkezi
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Popstar Bayhan'ın acı günü! Sosyal medyadan duyurdu
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Popstar yarışması ile tanınan ve son dönemde eski şarkıları yeniden yorumlamasıyla gündem olan şarkıcı Bayhan, babası Sabahattin Gürhan'ın vefat ettiğini duyurdu.

Haberi Instagram hesabı üzerinden paylaşan Bayhan, “Babam Sabahattin Gürhan yaşamını yitirmiştir” ifadelerini kullandı. 

Yoğun bakımda tedavi görüyordu

27 Ekim'de kaza geçiren Bayhan’ın babası Sabahattin Gürhan, kaldırıldığı hastanenin yoğum bakımında tedavi görüyordu. Gürhan bugün vefat etti.

Cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak

Sabahattin Gürhan’ın cenaze töreni, yarın ikindi namazının ardından Adana’da gerçekleştirilecek.

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