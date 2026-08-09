Rihanna Türkiye'de açtığı marka davasını kazandı!

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Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın şirketi, adının Türkiye'de izinsiz kullanılmasına karşı açtığı davadan zaferle çıktı. Mahkeme, sanatçının adıyla yalnızca bir harf farklılık gösteren "RIANNA" ibaresiyle yapılan marka tescilini hükümsüz kıldı.

Kararla birlikte, söz konusu markanın tescili tamamen iptal edildi. Mahkemenin değerlendirmesinde, iki isim arasındaki küçük farklılığın ortalama tüketici açısından karışıklığı önlemeye yeterli olmadığı sonucuna varıldı.

Mahkeme tek harflik farkı yeterli bulmadı

Rihanna'nın avukatları, sanatçının dünya çapındaki tanınırlığına dikkat çekerek "RIANNA" ibaresinin Rihanna'nın adıyla neredeyse birebir aynı olduğunu savundu.

Avukatlar, aradaki tek harflik farkın iki markayı birbirinden ayırmaya yeterli olmadığını ve tüketiciler açısından yanılsama yaratabileceğini belirtti.

Davalı taraf ise "Rianna" kelimesinin Arapça kökenli olduğunu ve "güzel koku" anlamına geldiğini ileri sürerek davanın reddedilmesini talep etti.

Ancak mahkeme, yapılan incelemenin ardından iki isim arasındaki küçük farklılığa rağmen ortalama bir tüketicinin "RIANNA" ile "Rihanna" ifadelerini karıştırabileceğine karar verdi.

Bu değerlendirme doğrultusunda "RIANNA" ibaresiyle alınan marka tescili hükümsüz kılındı.

Rihanna'nın şirketinden Türkiye'de marka zaferi

Mahkemenin kararı, Rihanna'nın şirketinin Türkiye'de sanatçının adına ilişkin marka haklarını korumak amacıyla açtığı davada elde ettiği sonucu ortaya koydu.

Dava, ünlü isimlerin marka haklarının Türkiye'de üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına ilişkin hukuki mücadelelerin de gündeme gelmesine neden oldu.

Beyoncé de benzer süreç başlatmıştı

Türkiye'de marka haklarını korumak amacıyla yargıya başvuran küresel isim Rihanna ile sınırlı kalmadı.

ABD'li şarkıcı Beyoncé de isminin Türkiye'de üçüncü kişiler tarafından tescil ettirilmesi üzerine benzer bir hukuki süreç başlattı.