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Roman müziğinin tanınan ismi Balık Ayhan yaşamını yitirdi

'Balık Ayhan' olarak tanınan Roman müziğinin tanınan ismi Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Roman müziğinin tanınan ismi Balık Ayhan yaşamını yitirdi
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Roman müziği denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan ve 'Balık Ayhan' olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, yakınları tarafından 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü. Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alınmıştı.

Hastanede tedavisi devam eden Küçükboyacı'nın kızı geçen günlerde instagram hesabından paylaşım yaparak Balık Ayhan için acil kan çağrısında bulunmuştu.

Ayhan Küçükboyacı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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