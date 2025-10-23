Şarkıcı Güllü ölmeden 12 gün önce klip çekimi için kamera karşısına geçmiş: Kamera arkası görüntüleri çıktı (Video)

26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi, Harmanlar Mahallesi, Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının olaydan 12 gün önce 14 Eylül’de Yalova’da çekilen ‘Eylül Zamanı’ şarkısının klibi için kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı.

Klibin kamera arkası görüntülerinde Güllü’nün titizlikle saç ve makyaj hazırlığı yaptığı, sahne öncesi kostümlerini özenle seçtiği anlar yer aldı.

Kızı Tuyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da çekimler boyunca şarkıcının yanından ayrılmadığı, hazırlanmasına yardımcı olarak, ona destek olduğu görüldü.

Güllü'nün saç hazırlığı sırasında, “Saç yapılmadı daha. Nasıl renk? Güzel değil mi? Tam sonbahar rengiö dediği, klipte kullanacağı kostüm ve takıları ise özenle seçtiği görüldü.

Klip çekimleri sırasında ekipten birinin “Nasıl gidiyor ablam?" sorusuna ise Güllü’nün, “İyiyim, mükemmel, mükemmel" diye yanıt verdiği duyuldu.