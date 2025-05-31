Şarkıcı Suavi dolandırıldı: Parasını gönderdi, ürünü alamadı

Sanatçı Suavi, ikinci el ürünlerin satıldığı çevrim içi bir platformdan satın almak istediği piyano için dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Bir piyano almak üzere 20 bin lira üzerinden anlaştığı kişiyle iletişim kuran şarkıcı Suavi, ödeme yaptı ancak ürünü teslim alamadı.

Vadedilen sürede gönderilmeyen piyano için satıcıya ulaşma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Suavi ifadesinde, ilan üzerinden irtibata geçtiği kişiye piyano bedeli olan 20 bin lirayı gönderdiğini ancak ürünü teslim alamadığını söyledi.

Savcılığın başlattığı soruşturma sürerken, emniyet ekipleri, olaya ilişkin bir şüpheliyi gözaltına aldı.