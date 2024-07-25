Servetleri eriyen milyarderlerin kayıpları büyük oldu

Fransız iş adamı Bernard Arnault, lüks mallara olan talebin azalmasıyla Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki herkesten daha fazla düştü.

Lüksün sembolü markaların çatısı altında olduğu LVMH'nin kurucusu, dünyanın en zengin 500 kişi sıralamasında, servetinin 20 milyar dolar erimesiyle 187 milyar dolara geriledi.

Şirket hisselerinde de düşüşlerin etkileriyle Arnault'un zararı, Çin'in en zengin adamı Zhong Shanshan'ın 18 milyar dolarlık zararını aştı.

Musk’tan tek günlük düşüş rekoru

Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, yıllık bazda halen artıda olmasına karşın tek günde yaşadığı düşüşle ilgi çekti. Tesla’nın kurucusu finansal sonuçların beklenenden kötü gelmesiyle hisselerdeki düşüş yüzünden servetinden 21,7 milyar dolar kaybetti.

Musk'un servetinin tek günde erimesi, Bloomberg Servet Endeksinin 12 yıllık tarihinde piyasa kaynaklı en büyük düşüşlerden biri olarak tarihe geçti. Musk, düşüşe rağmen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un yaklaşık 37 milyar dolar önünde ilk sırada yer almaya devam etti.

Arnault, bir ayda “Dünyanın en zengin adamı” unvanını kaybetti

75 yaşındaki Arnault, geçen ay dünyanın en zengin kişisiyken, listede üçüncü sıraya geriledi. Lüks mallara olan küresel talebin artışı pandemi sonrasında Bernard Arnault’u dünyanın en zengini yaparken, lüks sektörünün uzun süredir güvendiği bir pazar olan Çin'deki ekonomik sıkıntılardan etkilendiği biliniyor.

Arnault için bu kriz, beş çocuğunu LVMH'de kilit pozisyonlara yerleştirmesi ve grubun özel sermaye şirketi L,Catterton aracılığıyla bir dizi anlaşma yapılmasıyla aynı zamana denk geldi.

Çin, lükse kaybettirdi

LVMH'nin Çin'in de dahil olduğu bölgedeki satışları son çeyrekte %14 düştü. Bu, en dayanıklı gruplardan biri lüks sektörü için hayal kırıklığı oldu. Lüks balonunun hızla söndüğüne dair işaretler Burberry Group Plc ve Güney Afrikalı milyarder Johann Rupert tarafından kontrol edilen Cartier mücevher markası sahibi Richemont'tan da geldi.

87 yaşındaki Francois Pinault tarafından kurulan Fransız Kering SA, dün açıkladığı bilançoları sonrasında, yılın ikinci yarısında yaklaşık %30 oranında kar düşüşü olabileceği konusunda uyardı. Ünlü milyarderin oğlu tarafından yönetilen lüks şirket, son üç yılda servetinin yarısını kaybetmesi nedeniyle en büyük markası olan Gucci'yi geri döndürmek için mücadele ediyor.