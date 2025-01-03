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Sıla'nın acı günü! Müzisyen kuzeni Rıza Gençoğlu hayatını kaybetti

Sanatçı Sıla Gençoğlu'nun müzisyen kuzeni Fahrî İlker Çaybaş yaşamını yitirdi.

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Sıla'nın acı günü! Müzisyen kuzeni Rıza Gençoğlu hayatını kaybetti
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Magazin dünyası acı bir kayıpla daha sarsıldı. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un hayatını kaybetmesinin ardından Eski Milletvekili Rıza Gençoğlu’nun torunu, ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun kuzeni olan 52 yaşındaki Fahrî İlker Çaybaş, hayatını kaybetti.

Aniden fenalaştı

Çaybaş, uzun yıllar Ankara’da yaşadıktan sonra geçtiğimiz yıl Muğla’nın Marmaris ilçesine yerleşmişti. Adana’da bulunan kızını ziyarete giden Çaybaş, akşam saatlerinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Çaybaş’ın vefatı, ailesi ve yakınları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Cenaze programı belli oldu

Fahrî İlker Çaybaş’ın vefatı, ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu ve ailesi başta olmak üzere birçok kişiyi derinden etkiledi. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajları yağarken, Fahrî İlker Çaybaş’ın cenazesi 4 Ocak 2025 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Acıpayam ilçesine bağlı Akşar Mahalle Meydanında kılınacak cenaze namazından sonra Akşar Mahalle Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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