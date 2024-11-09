Somer Şef, 'restoranımda fiyatları ucuz tuttuk' dedi: Peki 2900 TL'lik tadım menüsü ucuz mu?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Jüri üyeliği ile daha geniş kitleler tarafından tanınan şef Somer Sivrioğlu, Hülya Avşar’ın YouTube yayınına konuk oldu. Yayında Avşar’ın restoranındaki fiyatlara yönelik söylediklerine “Bizim öyle çok yüksek değil fiyatlarımız” cevabını verince menüdeki fiyatlar merak edildi.

Programdaki diyalog şu şekilde geçiyor:

Ana yemeklerin fiyatı ne kadar?

Somer Şef’in restoranında menü çeşitli olurken, herkesin damak tadının farklılığından yola çıkarak seçimi şefe bırakarak “tadım menüsüne” yöneldik.

Ana yemeklerin fiyatları 660 TL ile 1250 TL arasında değişiyor. Merak edenler ise menüye buradan bakabilir:

Tadım menüsünün 2.900 TL olduğunu görürken, içecek menüsüne bakmak ise cesaret istiyor. En ucuz fiyatlı içeceğin 1.500 TL’den başladığını 52 bin 500 liraya kadar içecek olduğunu söylemek yeterli olacak. Tatlı menüsünde fiyatlar 400 TL ile 480 TL arasında değişiyor. İncelemek isteyenler için şu şekilde görülüyor:

Fiyatlar uygun mu?

Gelelim bu fiyatların uygun olup olmadığına; Hülya Avşar’ın da dediği gibi, asgari ücretli 4 kişilik bir aile 17 bin 2 TL’lik aylık maaşla 11 bin 600 TL hesap ödemekte zorlanabilir.

Asgari ücretlinin aylık gıda harcamasının (TÜİK Tüketim Harcamaları 2023 verisi üzerinden) 6 bin 223 TL olduğu hesaplanıyor. “Lokantalar ve konaklama” harcaması ise 510 TL oluyor.

Türk-İş verilerine göre, yoksulluk sınırındaki bir ailenin 66 bin 553 TL’lik kazancı ile gelirinin yüzde 3’ünü “Lokantalar ve konaklama” hizmetlerine harcamasından yola çıkarsak, 1.997 TL ile tek kişilik tadım menüsüne dahi ulaşması zor görünüyor.