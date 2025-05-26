Son dakika... Sanatçı İlhan Şeşen yaşamını yitirdi

Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen'den acı haber geldi. "Sarılınca Sana", ve "Ellerimde Çiçekler" gibi akıllarda yer edinen şarkılarla Türk pop müziğine damga vuran usta sanatçı 76 yaşındaki hayatını kaybetti.

Kötü haberi ünlü sanatçının ailesi sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda, "Sevgili eşim / canım babamız / biricik dedem İlhan Şeşen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat, kızı Melis ve torunu Nefes" ifadelerine yer verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda da sanatçının vefatına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Türk müziğinin değerli ismi, usta sanatçı İlhan Şeşen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sanatıyla gönüllerde yer edinmiş, eserleriyle hafızalara kazınmış büyük sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Avukatlığı bırakıp, yeğenleriyle Grup Gündoğarken'i kurdu

Manisa'da 1948'de dünyaya gelen İlhan Şeşen, 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı. Sanatçı, 1971'de Kavga adlı ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalışan Şeşen, 1983'te avukatlığı bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile Grup Gündoğarken'i kurdu.

İlhan Şeşen, Ayşegül Aldinç'in "Farketmez", Nükhet Duru'nun "Aşık Oluyorum Eyvah", Leman Sam'ın "Rüzgar" ve "Ayrılığa Dayanamam", İzel-Ercan'ın "Geri Dön", Kerim Tekin'in "Yine Beni Sev", Metiner'in "Gördüğüme Sevindim", Yonca Lodi'nin "Aşk Layık Olanda Kalmalı" ve "Fal", Kenan Doğulu'nun "Ellerimde Çiçekler" şarkılarını yazıp besteledi.

Sanatçının oyuncu olarak rol aldığı birçok yapım arasında ise "Mühürlü Güller", "Aliye", "Çocuğun Var Derdin Var", "Gönülçelen" ve "Anadolu Kartalları" yer aldı.

İlhan Şeşen, 2023'ün sonunda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.