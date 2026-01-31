Sosyal medya fenomeni Mika Raun tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Mika Raun, dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Raun, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak suçlamasıyla tutuklandı.
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, tutuklandı. Mika Raun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile uyuşturucu satın almakla suçlanıyor.
Dün gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü, geceyi emniyette geçirdi.
Buradaki işlemleri tamamlanan Mika Raun, savcılığa çıkarıldı. Savcıya ifade veren Mika Raun Can'ın tutuklanması istendi.
Mahkeme, Mika Raun'un uyuşturucu kullanımın kolaylaştırmak suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.