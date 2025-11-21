Tarkan biletleri karaborsaya düştü!

Ünlü popstar Tarkan’ın 6 yılın ardından İstanbul’da konser programı düzenlemesi hayranlarında heyecan yaratırken, konser biletlerinin çok kısa sürede tükenmesiyse dikkat çekti.

2019’dan bu yana İstanbul’da program düzenlemeyen Tarkan’ın konser biletleri kısa sürede tükendi.

Bu kadar kısa sürede biletlerin tükenmesi hayranları arasında hem hayal kırıklığına neden oldu hem de merak uyandırdı.

Tarkan konserinin bilet fiyatları üzerinden de sosyal medyada bir bilgi kirliliği başladı. Ancak internet üzerinde yapılan aramalarda biletlerin karaborsaya düştüğü görüldü.

Biletlerin satışa çıktığı Biletix platformunda fiyatların 1.522,50 TL ile 12.600 TL aralığında değiştiği görülürken, bu fiyatlardan biletlere erişmek çoğunluk için çok mümkün olmadı.

Karaborsada fiyatlar uçtu

Biletlerin internet aramalarında ise karaborsa fiyatları çok daha yüksek oldu.

İnternet üzerinden bilet alıcı ve satıcılarını buluşturan platformlarda satılan biletlerin en uygununun 34 bin 168 TL olduğu ve üst sınırda 85 bin TL’yi aştığı görüldü.