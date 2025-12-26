Ünlü iş insanları piyangodan büyük ikramiye çıksa ne yapacağını açıkladı!

Cemiyet hayatı dergisi Bitter, ünlü patronlara Milli Piyango bileti alıp almadıklarını sordu. Patronlar, büyük ikramiye olan 800 milyon TL kendilerine çıksa bu parayla ne yapacaklarını da açıkladı.

Leyla Alaton, bilet almadığını hatta almayı unuttuğunu da belirtirken, böyle bir ikramiyenin kendisine çıkması halinde işine yatırım yapacağını söyledi.

Ali Başman, bilet koleksiyonu olduğunu açıklarken, yine kendi işine yatırım yapacağını belirtti.

Harika Güral, uzun zamandır bilet almadığını söylerken, bilet alması ve ikramiyen çıkması halinde portföy dağılımı yapacağını belirtti. Bir kısmını faize, bir kısmını kendi işine ve bir kısmını da dijital dönüşüme yatırabileceğini belirtti.

Tuncay Özilhan, uzun zamandır bilet almadığını 800 milyon TL’nin kendisine çıkması halinde ise “bu kadar yüksek faizde” faize yatıracağını söyledi.