Ünlü şarkıcının çantası 11 dakikada 3 milyon dolara yakın fiyatla alıcı buldu

Lüksün temsilcisi Hermes’in İngiliz şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin’e ait orijinal çantası, bir müzayedede 2,86 milyon dolara alıcı buldu.

Ünlü müzayede şirketi Sotheby’s tarafından yapılan açıklamada, Jane Birkin’in bir dönem kullandığı Hermes çanta, Abu Dabi’deki açık artırmada 11 dakikada 2,86 milyon dolar satıldı.

Kimliği bilinmiyor

Çanta, 2003 yılında Jane Birkin’e hediye edilen özel “Birkin Voyageur” modeli olurken, daha önce 230 ila 430 bin dolar aralığında değer biçilen çanta, beklenenden yaklaşık altı kat yüksek fiyata satıldı.

Sotheby’s, 11 dakika süren ve altı koleksiyoncunun yoğun bir teklif yarışına sahne olan müzayede sonunda çantanın telefonla katılan ve isminin gizli tutulmasını isteyen bir alıcıya gittiğini açıkladı.

Jane Birkin’in sahip olduğu dört Hermes çantadan biri olan çantanın içinde, kendi el yazısıyla Fransızca “Benim Birkin çantam, dünyayı dolaşan yol arkadaşım” notu bulunuyor. Ünlü şarkıcı zaman zaman hayır işleri için çantalarını satarak sosyal sorumluluk projelerinde öne çıkmıştı.