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Usta sanatçı Mustafa Keser kanser olduğunu açıkladı

Usta sanatçı Mustafa Keser'in kanser olduğu ortaya çıktı. Katıldığı bir ödül töreninde konuşma yapan Keser, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Haber Merkezi
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Usta sanatçı Mustafa Keser kanser olduğunu açıkladı
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Usta şarkıcı Mustafa Keser (79) katıldığı bir davette kanser olduğunu açıkladı. Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran Mustafa Keser’e yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.

Keser: Hastalığımı hiç düşünmüyorum

Keser, “Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum.” dedi.

Ameliyat olacak

Magazin Burada’nın haberine göre, 1 ay önce kanser olduğunu öğrenen Mustafa Keser’in pazartesi günü yapılacak son tahlil ve tetkiklerinin ardından 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı iddia edildi.

Eşi de kanser tedavisi görüyor

Keser'in eşinin de kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

Keser, katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşmada 'Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım' dedi.

Mustafa Keser kimdir?

1 Ocak 1945 yılında Elazığ'ın Maden ilçesinde doğan Mustafa Keser, ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesi'nde tamamlamıştır.

Babası müzisyen olan sanatçı ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır. Keser, Kâni Karaca'dan müzik dersleri almıştır.

 

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