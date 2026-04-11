'Uyuşturucu' soruşturmasından gözaltına alınan oyuncu Sinem Ünsal'la ilgili karar belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı. Ünsal, soruşturma kapsamında ifade verdi.

Ünsal, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Jandarma Narkotik Timleri ekibi eş zamanlı olarak yakalama, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı. Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında bulunan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Utku Ünsal, Emir Can İğrek, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu (Norm Ender), şef Somer Sivrioğlu, sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı verilmişti.