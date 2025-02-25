Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu mu? Mahkeme kararı açıklandı
İstanbul 16. Aile Mahkemesi, yapılan DNA testinin ardından küçük Uzay’ın Hacı Sabancı’nın biyolojik oğlu olduğuna hükmetti. Ayrıca, davaya ilişkin yayın yasağı da sürecek.
Uzay isimli küçük çocuğa ait DNA örnekleri ile Hacı Sabancı’dan alınan örnekler eşleşmiş, Adli Tıp Kurumu raporuyla Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu sonucuna varılmıştı.
Mahkeme kararını verdi
Odatv'de yer alan habere göre; DNA sonucunun çıkmasının ardından babalık davasının son duruşması İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde görüldü.
F.D., Adli Tıp Kurumu'nun verdiği DNA raporunu mahkemeye sunarak davanın kabulünü talep etti.
Hacı Sabancı’nın avukatı ise Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporunun güvenilir olmadığını iddia ederek, "Rapor denetime elverişli olmamakla birlikte sonuca nasıl varıldığı belli değildir. Rapordaki yüzde 99,9 eşleşme oranı yeterli değildir" sözleriyle davanın reddini istedi.
Tarafların son sözlerini dinleyen mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 16. Aile Mahkemesi, davanın kabul edilmesine karar vererek ve küçük Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğuna hükmetti.
Yayın yasağı sürecek
Ayrıca mahkeme; davaya ilişkin yayın yasağının sürmesi için RTÜK'e hatırlatma yazısı gönderdi.