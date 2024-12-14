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İşte uzun süre hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

Beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren ve uzun bir süredir hastanede tedavi altında olan usta oyuncu Kadir İnanır'ın yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.

Haber Merkezi
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İşte uzun süre hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
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Mart ayında beynine pıhtı atması sonucu operasyon geçiren 75 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, tedavisi devam eden İnanır'ı ziyaret etti.

Gündoğdu, "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" notuyla paylaşım yaptı.

 

 

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