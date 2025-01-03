Yavuz Bingöl'den Ferdi Tayfur itirafı: Onun için kafama çatal fırlattılar

Marmaris’teki evinde 15 Aralık günü rahatsızlanan Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırılmıştı. Karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi altına alınan 79 yaşındaki sanatçı, doktorunun talebi üzerine ambulans uçakla Antalya’ya sevk edilmişti. Tayfur'dan dün akşam acı haber geldi.

Tayfur'un ölüm haberi sanat camiasını da üzdü. Ferdi Tayfur ile beraber sahneye çıkan isimlerden biri olan Yavuz Bingöl, usta sanatçı için "Yeri dolmaz. Türkiye'nin Elvis Presley'iydi" dedi.

"Türkiye gerçek bir starını kaybetti"

Bingöl, Ferdi Tayfur ile ilgili anılarını Sabah Gazetesi'ne şu sözlerle anlattı:

"Tarifsiz bir üzüntü içerisindeyim. Yarım saattir haberlere bakıp kaldım. Unutulmaz bir stardı. Türkiye gerçek bir starını kaybetti.

"Seyirci ondan önce çıkana 10-15 dakika dayanırdı"

Onun önünde çıkanlara seyirci 10-15 dakika tahammül ediyordu. Yıkardı ortalığı seyirci. Kendi tarzı vardı, modası hiç geçmedi. 5-6 ay evvel şarkı istemiştim, verdi sağ olsun. 1 haftadır da arıyordum, konuşamadık. Gerçek bir starı kaybettik."

"Ferdi ağabey orada bile alkışlanırdı"

"Eskiden Anadolu kervanı diye turneler yapılırdı. Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur gerçekten bir daha gelmez" diyen Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama Ferdi ağabey farklıydı. Giyimiyle, tarzıyla Türkiye'nin Elvis Presley'iydi. O dönem bir moda oluşturmuşlardı. Ferdi Tayfur'un açık hava sinemasına filmi geleceği zaman bir hafta önceden uyuyamazdık. Sinemada Ferdi ağabey çıkınca salon yıkılır gibi alkışlanırdı. Beyaz Perde alkışlanır mı, alkışlanıyordu."

"Kafama çatal firlattılar"

En unutamadığı anısını da paylaşan Yavuz Bingöl, şu ifadeleri kullandı: "Gökhan Güney'e çalıyordum, 4 ya da 5'inci şarkıda kafama çatal gibi bir şey attılar. Salon yıkılıyor Ferdi, Ferdi diye. Zor dayandık. Ferdi ağabey, perde arkasından bakıp gülüyordu. Çıkarken de geçmiş olsun dedi sarıldı, elini öptüm orada. Unutulmaz bir gündü. Önünde çıkmak gerçekten çok zordu."