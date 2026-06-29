Yazarımız Abdullah Tolu'nun oğlu Ozan Tolu dünyaevine girdi

Vergi alanındaki çalışmaları ve EKONOMİ Gazetesi'ndeki köşe yazılarıyla tanınan Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu'nun oğlu Ozan Tolu ile Sena Özdemir, Ankara'da düzenlenen görkemli bir törenle evlendi.

Tolu ve Özdemir ailelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen düğün törenine, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftin mutluluğuna ortak olan konuklar, gece boyunca renkli ve duygusal anlar yaşadı.

Çiftin nikâh şahitliklerini iş dünyasının tanınmış isimlerinden Ali Ağaoğlu ile Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç üstlendi. Nikâh töreninin ardından davetliler genç çifti tebrik ederek mutluluk dileklerini iletti.

Günay Restaurant'ta gerçekleştirilen düğüne iş, siyaset ve sivil toplum dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı. Yeni Ankara Haber Portalı ve Ulus Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Çetin, AK Parti Kırşehir ve Ankara eski Milletvekili Hacı Turan, Kırşehirli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KIRSİAD) Başkanı Levent Akçakoca, Bağımsız Denetçiler Derneği (BADED) Genel Başkanı Abdullah Çavuş ve eşi Gülcan Çavuş, Mali Müşavir Arif Şahin, Kırşehirliler Vakfı Başkanı Mahbup Torun, Kırşehirliler Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa Düger, Uzelli Şirketler Grubu Kurucusu Recep Uzelli, iş insanı Mehmet Akyürek, Ahi Baba unvanına sahip iş insanı Erdoğan Bayraktar, Selamoğlu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Selamoğlu, AK Parti Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Mehmet Canavar, Avukat İbrahim Biter ve SMMM Barış Çelik de davetliler arasında yer aldı.

Geceye ayrıca Türkiye'nin önde gelen mermer üreticilerinden Antalya Mermer'in sahibi Emin Gülmez, Natura Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Rahvalı, Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su ve Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan üst düzey bürokratlar da katıldı. Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı İsmail Kökbulut ile yönetim kurulu üyeleri Şeref Acar, Ahmet Şirin, Yılmaz Sezer, Bahaattin Işık ve İbrahim Göçmen'in yanı sıra TÜRMOB Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Beyazıtlı ve Burhan Düz de genç çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Düğün töreninde sahne alan Cant Orkestrası performansıyla davetlilere keyifli anlar yaşatırken, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan seslendirdiği eserlerle konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Yoğun katılımın olduğu düğün töreni, genç çiftin aileleri ve davetlilerle birlikte çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.