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Yıldız Tilbe'nin yüzü yandı! Son halini paylaştı

Şarkıcı Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştuğunu sosyal medyadan paylaştı.

Haber Merkezi
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Yıldız Tilbe'nin yüzü yandı! Son halini paylaştı
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Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştuğunu açıkladı. Yüzünün son halini paylaşan Tilbe, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim" dedi.

X hesabından açıklama yapan 58 yaşındaki ünlü şarkıcı, yüzünde yanıklar oluştuğunu söyleyerek son halini takipçileriyle paylaştı.

"Kimyasal yanık oldum"

Tilbe, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" dedi.

Takipçilerinden gelen geçmiş olsun mesajlarına da cevap veren Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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