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Zerrin Özer vasiyetini ilk kez açıkladı! İsteği sosyal medyada gündem oldu

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve Darülaceze'de tedavi gören sanatçı Zerrin Özer, katıldığı bir programda vasiyetini açıkladı. Özer'in vasiyeti sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi
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Zerrin Özer vasiyetini ilk kez açıkladı! İsteği sosyal medyada gündem oldu
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Zerrin Özer, 2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. 66 yaşındaki Özer, tedavinin ardından taburcu olmuştu. Beynindeki iki damarında daralma olduğunu söyleyen Zerrin Özer; "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralma var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum " demişti.

"O şarkı çalsın cenazemde"

Zerrin Özer'in özel bir televizyon kanalında yayınlanan röportajında cenazesi için ettiği vasiyeti şaşırttı. "Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor" diyen Zerrin Özer, cenazesinde; Janis Joplin, 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını vasiyet ederek "O çalsın cenazemde" dedi.

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