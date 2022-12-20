2023’ün prim yapan yetileri

Yeni yılda yeni iş arayanlar hangi yetilerini geliştirmeli?

Pandemi döneminde sıklıkla tartışılan geleceğin işi (future of Work) kavramı çoğu zaman pandeminin getirdiği mecburiyetler ve esnekliklerle eş tutuldu. Geleceğin işi, otomasyonun entegrasyon ve verimli çalışmayı mümkün kıldığı hibrit bir çalışma modelini benimser oldu. Evden çalışmanın sırf yeni kurulma dönemindeki startup’ların veya kendi mesleğiyle ilgili danışmanlık veren profesyonellerin alışık olduğu bir yakın geçmişten, her şirketin hibrit çalışma alternatiflerini uyguladıkları bir yakın geleceğe ışınlandık. Evden çalışma hızla hibrit çalışmaya döndü ve de pandeminin etkisi azalsa da çoğu şirket için esneklik, verimlilik, maliyet kısma gibi avantajlar ile, çalışanların full kapasite ofise dönüp dönmeyecekleri kesin değil. Bu çalışma biçimi değişiminde asıl tartışılması gereken konu çalışanların ofisten hibrite hızlı geçişte eksik kalan yetilerinin nasıl tamamlanması gerektiği, esneklik ve beraber çalışmanın nasıl dengeleneceği, tükenmişlik sendromu veya diğer akıl sağlığını tehdit eden durumların nasıl engelleneceği.

Hibrit çalışmanın verimli yapılabilmesi için en önemli kriter gerekli yetilerin hızla öğrenilmesi. Nedir son yılların en aranan yetileri? Jena McGregor Forbes’ta yayınladığı yazısına göre, bugün ve de geleceğin iş dünyası belli yetilerin peşinde: Yapay zekâ ve makina öğrenme, bulut bilişim, ürün yönetimi ve sosyal medya.

Bu dört yeti 1 Aralık’ta Burning Glass Institute’nin yayınladığı araştırmada 2018’den itibaren hızla yükselen ve sektörler arası yaygınlaşan yeti grupları olarak tespit edilmiş. Çalışma son 7 yılda 228 milyon iş ilanın analiz edildiği kabaca 30 bin yetinin 444 yeti (data analizi ve lean üretim vb.) grubuna indirildiği verileri anlamlandırmayı hedeflemiş. Bu yeti grubu çalışanlar için iş fırsatlarının başında gelirken, en büyük finansal getirileri de beraberinde sunuyor. Ayrıca, halihazırda yaptığınız işin bir iş yapma biçimi olarak da işinizin parçası haline geliyor. 2021’de 8 işten biri bu 4 yetiden birinin arandığını iş tanımında belirtmiş.

İş arayanların hangi şirkette veya hangi pozisyonda çalışmak istediğini hedeflemesinden ziyade, bu yetileri geliştirmesi şart çünkü bu yetiler hangi meslekten olursanız olun gerekli. Yirmi yıl önce bilgisayar kullanmak veya yabancı dil bilmek ne ise, bu yetiler de önümüzdeki yıllarda o kadar önemli kalifikasyonlar olacak.

Örneğin, daha yaratıcı profesyonellerin çalıştığı, iletişim ve analitik yetilerin öne çıktığı pazarlama gibi görevlerde, otomasyon ve data analizi gibi teknik yetilerin uygulanması bir gereklilik haline gelecek. Bu disiplinler arası bilgi donanımı olmayan çalışanlar geleceğin işinde görevlerini başarıyla yapmak konusunda yetersiz kalacaklar.

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En büyük MOOC (Massive Open Online Courses) Coursera sitesinde, gelirinizi arttırmak ve daha iyi iş fırsatlarına başvurmak için öğrenmeniz gereken yetilerle ilgili bir makale yazmış. Makale, World Economic Forum, Pearson, Linkedin ve Glossdoor gibi farklı kurumların aranan yetiler üzerine raporlarıyla kendi eğitimlerine katılan öğrencilerin verilerini birleştirmiş; ortaya yedi yeti çıkmış.

Data analizi - Data bazlı karar mekanizması şirketlerin objektif, akılcı projeksiyon yapmalarının yönetimi. Çalışanların veri toplama, değerlendirme, ve paylaşmada iyi olmaları ve analizlerinin sonuçlarını mevcut ve geleceğin problemlerini çözmede kullanmaları bekleniyor. Veri analizi yapmak için, Microsoft Excel, Google Sheets, SQL, Tableau, R, veya Python gibi araçlardan biri veya birkaçına hakim olmak gerekli. Yazılım geliştirme - tüm sektörler iş kapasitelerini arttırmak için teknolojiye dönmüş durumdalar. Çalışanların teknolojik sistemlerini geliştirebilen, gündelik problemleri gideren, teknolojiyle barışık insanlar olması gerekli. Git, Docker, Jenkins, ve Kubernetes gibi araçlar veya Python, Java, or C++ gibi yazılım dillerinde kendilerini geliştirebilirler. Kullanıcı deneyimi - teknolojinin gelişmesiyle beraber, UX yani müşterinin ürünle nasıl etkileşime gireceği önem kazanıyor. UX ürünlerin müşterilere nasıl sunulacağından, tüm kullanım evrelerinde müşteri deneyimini iyileştirmek üzere araştırma, tasarım ve pazarlama verilerinin ışığında müşteri yolculuğunu başından sonuna tasarlıyor. UX profesyonelleri yaratıcılık, tasarım ve sosyal algıyı biraraya getirerek işlerini yaparlar. Web geliştirme - yazılım ve UX biraraya gelmekte web geliştirmede. Aynı zamanda, web geliştirenlerin teknik SEO (search engine optimization) alanında deneyimli olmaları beklenir ki, web sayfasının tasarımı iş ihtiyaçlarını karşılayabilsin. Proje yönetimi - birçok şirkette farklı departmanlar ve takımlar aynı ürün veya projede çalışırlar. Bu ürün veya projeden sorumlu kişinin her departmanın ve de proje içinde payı olan her çalışanın işini koordine etmesi gerekir. Planlamanın yapılmasından, bütçelerin hesaplanmasına, iletişimin yönetimle konuşulmasında, liderlik, iletişim, planlama, esneklik ve organizasyonda yetiler devreye girer. Projenin başarısı tüm bu elementlerin birarada işlemesine bağlıdır. Müşteri yönetimi - proje yönetiminden farklı olarak, müşteri yöneticisi kurumun dışından kişilerle işini yürütür. Özellikle satış işlerinde müşteri yönetimi yetileri esastır. Müşteri yöneticisi şirketi müşteriye temsil eder, satış yapar, problem çözer ve tüm bunları CRM tarzı sistemlerin desteğiyle yerine getirir. İçerik yönetimi - içerik kraldır sadece Netflix, Disney gibi firmalar için değil, içeriği en etkili şekilde müşterilerinin kalbine ve aklına giden öykülerle anlatan her şirket için geçerli. Yaratıcılık, orijinallik, sosyal algı, EQ hepsi gerekli içerik yaratırken. Sonra da bu hikayeyi data analizine bağlamak ve pazarlama analizleriyle içeriğin marka bilinirliğine, pazarlama stratejisine ve satışlara etkisini anlamak. İşte o zaman içerik gerçek kral haline geliyor!

Yeni yılda siz hangi yetilerinizi geliştirmeye yoğunlaşacaksınız?