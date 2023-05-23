Ayın yükselenleri

● L’Oréal Türkiye’de üst düzey atama gerçekleşti. Murat Yüksel, Ülke İnsan Kaynakları Direktörü unvanıyla şirkete katıldı. İş hayatına önde gelen bir cam şişe üretici şirketinde insan kaynakları departmanında başlayıp, ardından bankacılık sektörüne geçiş yapan Yüksel, son olarak bir e-ticaret pazaryeri platformu için farklı pozisyonlarda ve coğrafyalarda faaliyet gösterdi. Şirketin 8 kez Great Place To Work (GPTW), 5 defa Çeşitlilik ödülü kazandığı dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynamakla birlikte, EMEA ülkeleri için çalışan deneyimi fonksiyonunun da yönetimini üstlendi. Stratejik yaklaşım ile operasyonel deneyimin dengeli harmanı ve güçlü bir çalışan yakınlığına sahip Murat Yüksel, 20 yıllık kariyeri boyunca karmaşık yapılarda görev alarak, değişim yönetimi inisiyatifl erine öncülük etti ve yetenek gelişimine dayalı bölgesel projeleri yönetti.

● L’Oréal Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürüten Demet Akman, Avrupa İnsan Kaynakları Transformasyon Direktörlüğüne atandı. 2017 yılında Ülke İnsan Kaynakları Direktörü pozisyonunda L’Oréal Türkiye ailesine katılan Akman; şirketin yetenek ajandasının yanı sıra kapsamlı organizasyonel değişikliklerini de yönlendirme becerisiyle fark yarattı. Akman; organizasyonel yetenekler oluşturmak, rekabetçi bir ücretlendirme ve yan haklar stratejisi belirlemek, “Yenileyici Liderlik” programı aracılığıyla liderlik gelişimini artırmak, organizasyonda en iyi uygulamalardan daha fazla yararlanılmasını sağlamak gibi konularda departmanı ileriye taşıdı. Çalışan odaklı gelişim platformu Connect ve Gençlik için L’Oréal gibi pek çok İnsan Kaynakları girişimi, Demet Akman öncülüğünde hayata geçirildi.

● Nestlé Waters dünyasının deneyimli yöneticisi Fausto Tazzi, Nestlé Waters Türkiye’nin yeni genel müdürü olarak atandı. Bocconi Üniversitesi’nde İşletme eğitimi alan Fausto Tazzi, kariyerine 1992 yılında Duracell SPA fi rmasında başladı. Daha sonra Danone Fransa’ya bağlı Galbani Spa’da çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev yaptı. 2002 yılı itibarıyla şirketin Uluslararası Pazarlama Müdürü oldu. 2006 yılında Nestlé Waters Ailesi’ne katılarak İtalya’da Sanpellegrino’nun Uluslararası Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlendi. Ardından Nestlé Waters Orta Doğu, Afrika, Asya ve Okyanusya Bölgesi’nde Arz Talep Planlama Müdürü ve Nestlé Waters Fransa’daki Uluslararası İş Birimi Perrier’in Müdürü olarak görev yaptı.

● TAV Havalimanları iştiraki BTA’da üst düzey atama gerçekleşti. Baha Bülbül, BTA’nın yeni CEO’su olarak görevine başladı. Baha Bülbül, Bilkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi MBA yüksek lisans programını tamamladı. BTA’daki iş yaşantısı Maliyet Kontrol Müdürü olarak Ekim 1999’da başlayan Baha Bülbül, 2006- 2011 yılları arasında BTA İş Geliştirme Direktörü olarak kariyerine devam etti. Aralık 2011 – Aralık 2020 arasında BTA Denizyolları operasyonunun Genel Müdürü olarak çalışan Bülbül, Aralık 2020’de BTA Havalimanları Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliğine (COO) atandı.