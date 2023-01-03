İK'da bu hafta

Ayça Işıkay, AstraZeneca Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü görevine atandı. Ayça Işıkay, 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla AstraZeneca Türkiye’de İnsan Kaynakları Müdürü olarak yeni görevine başladı. 2015 yılından bu yana AstraZeneca Türkiye’de çalışan Ayça Işıkay, 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla AstraZeneca Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü görevine terfi etti. Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2012 yılında mezun olan Ayça Işıkay, kariyer hayatına Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri şirketinin İnsan Kaynakları Stajyeri olarak başladı. Işıkay, kariyerine 2012-2014 yılları arasında Doğan Online grubunda İK Uzmanı olarak devam etti. 2014 yılında PwC Türkiye bünyesinde İK Danışmanı olarak çalışmaya başlayıp daha sonra Kıdemli Danışman pozisyonlarına terfi etti. 2015 yılında İK Uzmanı olarak AstraZeneca Türkiye’ye katılan Işıkay, yedi yıl boyunca İK Yöneticisi ve İnsan Kaynakları İş Ortağı görevlerini üstlendi. Işıkay, 2019 yılından beri Türkiye görevinin yanı sıra MEA (Orta Doğu ve Afrika Bölgesi) Bölgesi’nden sorumlu olarak Plan100 Program Liderliğini sürdürüyor. Ayça Işıkay, AstraZeneca Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü görevine atanmadan önce Vekaleten İnsan Kaynakları Müdürü görevini yürütüyordu.

Multinet Up’ın Yeni CFO’su Aydın Yağcı oldu. 2005 yılında Strateji Menkul Değerler şirketinde analist göreviyle kariyerine ilk adımını atan Yağcı, buradaki görevini 2007’ye kadar sürdürdükten sonra 2009 yılına kadar ABD’de vadeli işlemler ve türev araçları piyasasında faaliyet gösteren Tiger Financial Grup şirketinde analist olarak çalıştı. 2009’da katıldığı Ernst & Young’da Kıdemli Denetçi görevini 2013’e kadar devam ettiren Yağcı, Anadolu Efes’te Bütçe ve Raporlamadan Sorumlu Süpervizör olarak görev aldı. 2014’te çok uluslu aydınlatma fi rması olan Signify’da sırasıyla İç Kontrol Müdürü, Finansal Kontrol Kıdemli Müdürü ve 2017’de ise CFO ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Yağcı, 2020 yılından itibaren görevine Türkiye ve Kuzey Afrika’dan sorumlu CFO olarak devam etti. 1 yıl süreyle geçici olarak OEM Satış Direktörü görevinde çalışan Yağcı, 2022 Şubat ayı itibarıyla katıldığı Schneider Electric’te Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi CFO’su olarak görev yaptı. Yağcı; 2007 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nde lisans programını, 2009 yılında Southern States Üniversitesi’nde işletme yüksek lisans programını tamamlamıştır.

Tuncay Eminoğlu, SunExpress Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in Genel Müdür Yardımcısı 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle Tuncay Eminoğlu oldu. 2015 yılından bu yana başarıyla yürüttüğü SunExpress Genel Müdür Yardımcılığı görevinden kariyerine farklı bir alanda devam etmek üzere ayrılan Ahmet Çalışkan, görev devri süreci için şirkette 31 Aralık 2022 tarihine kadar görev yapmaya devam edecek. SunExpress Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada “Ahmet Çalışkan, göreve başladığı 2015 yılından bu yana SunExpress’in istikrarlı ve başarılı bir şekilde büyümesine önemli katkılarda bulundu. Çalışkan’a özverili çalışmaları için teşekkür ederiz. Yerine atanan Tuncay Eminoğlu’nun SunExpress’in devam eden büyüme hikayesinde önemli rol oynayacağına yürekten inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa’nın genel müdürlüğü görevine 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Vecih Yılmaz atandı. Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu ve Akçansa Yönetim Kurulu Başkanı Burak Orhun konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Sektörüne model teşkil eden, paydaşlarına ilham veren ve ülkemizin parlak geleceğini tüm hedefl erinin önüne koyan Akçansa’da bugün itibarıyla bir bayrak değişimi yaşıyoruz. Grubumuzda uzun yıllara dayanan deneyimi bulunan, başarılı pek çok çalışma ve projeyi hayata geçirmiş Vecih Yılmaz Genel Müdürlük görevini devralıyor. Kendisine başarılar diliyor, Akçansa’nın bu yeni dönemde de gelecek hedefl erine doğru sağlam şekilde yol almaya devam edeceğine inanıyoruz” dedi. Vecih Yılmaz, 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş, eş zamanlı olarak aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yan dal programını tamamlamıştır. 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2005 yılında Deloitte bünyesinde denetçi olarak başlayan Yılmaz, 2009 yılında Sabancı Topluluğu’na katılarak, 2009-2013 yılları arasında Sabancı Holding’de Finansal Planlama, Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü, 2013-2015 yılları arasında Enerjisa Enerji’de Finansal Kontrol ve Risk Müdürü olarak görev yapmıştır. 2015- 2017 yılları arasında Kibar Grubu’nda sırasıyla Assan Panel’de CFO ve Kibar Holding’de Mali İşler Direktörü pozisyonlarını yürütmüştür. 2017 yılında tekrar Sabancı Topluluğu’na katılan Yılmaz, Haziran 2017 ve Nisan 2019 tarihleri arasında Sabancı Holding’de Finans Direktörü olarak atanmış ve ayrıca Kordsa ve Yünsa’da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Vecih Yılmaz, Nisan 2019 tarihinden itibaren Çimsa’da Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı rolünü yürütmekteydi.