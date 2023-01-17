İK'da bu hafta

Anadolu Sigorta Genel Müdürü 20 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Zekai Mehmet Tuğtan olacak. Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Zekai Mehmet Tuğtan, iş hayatına 2001 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 2009 yılında Bireysel Bankacılık Satış Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı, 2013 yılında aynı Bölümde Birim Müdürlüğü görevlerinde bulunan Zekai Mehmet Tuğtan, 2017 yılında Çarşı-Bakırköy Şubesi Şube Müdürlüğü’ne atanmıştır. Halen Bireysel Bankacılık Ürün Bölümü’nde Bölüm Müdürlüğü görevini yürüten Tuğtan, aynı zamanda Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı’nda Denetçi olarak görev yapmaktadır. 23.03.2020 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Hepsiburada’nın yeni CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin göreve başladı. Hepsiburada açıklamasına göre, şirketin Temmuz 2022’de açıkladığı tepe yönetimindeki bayrak değişimi gerçekleşti. Aralarında Amazon ve Procter & Gamble’ın da bulunduğu Fortune 500 şirketlerinde perakende, hızlı tüketim malları, tüketici elektroniği ve danışmanlık alanlarında 25 yıllık deneyime sahip olan Nilhan Onal Gökçetekin’in Hepsiburada’da CEO olarak göreve başlayacağı 2022’nin temmuz ayında duyurulmuştu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Türkiye’de e-ticaret sektörünü kuran ve geliştiren, küresel alanda Türkiye’nin bayrağını dalgalandıran şirketlerine liderlik etmek için heyecanlı olduğunu belirtti. Gökçetekin, “Kariyerim boyunca elde ettiğim bilgi ve deneyimi, Hepsiburadalıların kıymetli deneyimi ve gücüyle birleştirmek, Hepsiburada’yı daha ileriye götürmek için buradayım. Bu dönemde önceliğimiz Türkiye’de ticaretin dijitalleşmesine liderlik vizyonumuzu daha da ileriye taşımak, tüm paydaşlarımız için bir güven markası olmak, yapısal ve köklü geliştirmelerle kârlılığa geçmek olacak. Tüm paydaşlarımızla birlikte Hepsiburada’nın geleceğini daha da büyük başarılarla inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Dijital Güvenlik sektöründe kritik önem taşıyan yüksek teknoloji ürünler üreten Procenne’de, bayrağı şirketin Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Yayan devraldı. Dijital güvenlik ve Ar-Ge merkezi, Türkiye’nin ilk ticari HSM’ini (Hardware Security Module) üreten Procenne’de 2018 yılından bu yana CEO görevini yürüten Resul Yeşilyurt yılın son günü sosyal medyada yaptığı açıklamada bayrağı Selçuk Yayan’a devrettiğini açıkladı. 2013 yılında Selçuk Yayan’ın ortaklığında kurulan Procenne geçtiğimiz ay Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonundan (Turkcell GSYF), yatırım almıştı. Procenne veri güvenliği ihtiyacı olan her ölçekteki kurum ve kuruluşa hizmet veriyor.

TurkNet’in yeni CFO’su Esra Yüksel oldu. TurkNet, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Türkiye’nin önde gelen dijital şirketlerinde fi nans alanında üst düzey yöneticilik yapan Esra Yüksel’in atandığını duyurdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünden mezun olan Esra Yüksel, kariyerine Ernst & Young’da fi nans departmanında Süpervizör olarak başladı. Yaklaşık 5 yıllık Ernst & Young deneyiminin ardından Turkcell’e Finansal Kontrolör olarak geçiş yaptı. 2006 yılında 869TR Kodlama ve Etiketleme Sistemleri’ne fi nans müdürü olarak atanan Yüksel, bu şirkette 6 yılı aşkın bir süre boyunca tüm fi nansal süreçleri yönetti. 2013’te Trendyol’da Finans Direktörü olarak görev alan Esra Yüksel, burada yaklaşık 7 yıl boyunca üst düzey yöneticilik yaptı. Kariyerine teknoloji şirketlerinde devam eden Yüksel, Trendyol’dan sonra ilk olarak e-ticaret şirketi Modanisa’nın fi nans direktörlüğünü, sonrasında ise fi ntech şirketi Papara’nın CFO’luğunu üstlendi. Hemen ardından yeni nesil fi nans platformu Norma ekibine CFO ve Kurucu Ortak olarak katılan Esra Yüksel, sonra harmonQ.com’a Kurucu Ortak olarak geçiş yaptı. Aralık 2022 itibarıyla TurkNet ekibine katılan Yüksel, yeni dönemde markanın büyümesi ve gelişmesi için fi nans konularına liderlik yapacak.